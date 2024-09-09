Сенников: «Думал, Антон Миранчук окажется в более сильном чемпионате»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о переходе экс-полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в «Сьон».

«Рад за Антона, что он не остался без команды. Трансферное окно закрывалось, переживал за него. Думал, он окажется в более сильном чемпионате», — цитирует Сенникова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, переезд в Швейцарию — это не шаг назад для Миранчука, ведь через некоторое время он может уйти на повышение.

Ранее стало известно, что 28-летний полузащитник подписал трудовой договор со «Сьоном» на два года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.