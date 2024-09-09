Антон Миранчук напоминает Зидана президенту «Сьона»

Антон Миранчук стал игроком «Сьона», подписав со швейцарским клубом трудовое соглашение сроком на два сезона. Представляющий интересы Миранчука юрист компании SILA International Lawyers Михаил Прокопец заявил о том, что президенту «Сьона» российский футболист напоминает Зинедина Зидана и Жана-Пьера Папена.

«Да, было. Он так и сказал: «Антон напоминает мне Зидана и Папена», - цитирует юриста «Спорт-Экспресс».

Прокопец предположил, что президент «Сьона» имел в виду амплуа и стиль игры.

Стоит сказать, что «Сьон» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии.