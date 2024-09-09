Антон Миранчук — второй по зарплате в Швейцарии

Зарплата российского новичка «Сьона» Антона Миранчука стала второй по величине во всём чемпионате Швейцарии. Об этом сообщает Blick.

По данным источника, оклад 28-летнего футболиста составляет 1,3 миллиона евро. Утверждается, что больше Миранчука в Швейцарии зарабатывает только атакующий полузащитник «Базеля» Джердан Шакири.

Официально о переходе Антона Миранчука в «Сьон» было объявлено сегодня, 9 сентября. Контракт между сторонами рассчитан на два года.

Прошлым клубом россиянина был московский «Локомотив», который он покинул минувшим летом на правах свободного агента.