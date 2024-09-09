Названа возможная дата дебюта Антона Миранчука в Швейцарии

Полузащитник Антон Миранчук в понедельник стал игроком «Сьона». Президент швейцарского клуба Кристиан Константин заявил о том, что дебют россиянина может состояться уже в ближайшую пятницу.

«Завтра Антон уже будет тренироваться с командой. Его виза будет скоро готова, сейчас она делается. Если Миранчук будет готов, то уже дебютирует в ближайшем матче, 13 сентября», - цитирует Константина Sport24.

В пятницу «Сьон» проведёт матч Кубка Швейцарии против команды «Ювентус Цюрих».

Напомним, что 28-летний Антон Миранчук заключил со «Сьоном» трудовое соглашение, рассчитанное до середины 2026 года.