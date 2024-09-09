Геркус: «Сложно оценивать трансфер Миранчука, «Сьон» – не топ-клуб»

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался о трансфере Антона Миранчука в «Сьон». В понедельник было объявлено о том, что россиянин заключил со швейцарским клубом контракт на два сезона.

«Сложно давать оценку. Безусловно, «Сьон» не топ-клуб и не предел мечтаний для такого опытного и классного игрока. Возможно, другие варианты не доступны, потому что не все рискуют брать русского игрока по политическим причинам», - цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что Антон Миранчук больше двух месяцев находился в статусе свободного агента. Этим летом полузащитник покинул «Локомотив» после того, как стороны не смогли согласовать условия нового трудового соглашения.

Напомним, что «Сьон» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии.