Президент «Сьона» прокомментировал трансфер Миранчука

Кристиан Константин, который занимает пост президента «Сьона», высказался о состоявшемся трансфере полузащитника Антона Миранчука. 28-летний россиянин заключил со швейцарским клубом контракт на два сезона.

«Мы сделали правильный выбор! Переговоры длились корректно с обеих сторон, сложностей не было. Мы долго следили за Антоном и подписали его, потому что это суперигрок!» - цитирует Константина Sport24.

Президент «Сьона» выразил радость после перехода Миранчука и отметил, что клуб собирается изучить рынок российских футболистов ближайшей зимой.

Отметим, что «Сьон» сейчас занимает шестое место в чемпионате Швейцарии.