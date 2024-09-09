Сёмин отреагировал на переход Антона Миранчука в «Сьон»

В понедельник было объявлено о переходе полузащитника Антона Миранчука в «Сьон». Комментарий на этот счёт дал известный тренер Юрий Сёмин.

Сёмин назвал Миранчука талантливым игроком и пожелал ему удачи. При этом экс-тренер «Локомотива» отметил, что у Антона, видимо, не было возможности перебирать варианты.

«Как я понимаю, было не до выборов, долгое время находился без команды. Сейчас было принято правильное решение, потому что бездействовать нельзя, время идет, этого времени у футболиста очень-очень мало», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Антон Миранчук заключил с клубом «Сьон» контракт, который рассчитан до середины 2026 календарного года.