Смородская — о Миранчуке в «Сьоне»: Я рада за Антона, это была его мечта

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о переходе экс-полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в «Сьон».

«Я за Антона рада, тем более если это была его мечта. Пусть он поиграет в Европе. Швейцария — не худший вариант», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Смородская считает, что футбол в Швейцарии на подъеме, но для начала Миранчуку предстоит пройти адаптацию.

9 сентября стало известно о том, что 28-летний Миранчук подписал двухлетний трудовой договор со «Сьоном».

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет шесть миллионов евро.