Директор «Сьона» оценил Антона Миранчука

Полузащитник Антон Миранчук стал футболистом «Сьона», заключив со швейцарским клубом трудовое соглашение сроком на два с сезона – до середины 2026 года. Комментарий о новичке дал Бартелеми Константин, который в «Сьоне» работает на должности спортивного директора.

«У Антона, помимо неоспоримого таланта, есть солидный опыт игры в европейском футболе. Он техничный, умный и очень профессиональный игрок. Он сможет принести реальную пользу как благодаря своим качествам, так и за счёт своего опыта», - слова Константина приводит пресс-служба клуба.

«Сьон» сейчас располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.

Антон Миранчук получил крутой игровой номер в «Сьоне»