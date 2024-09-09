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Антон Миранчук получил крутой игровой номер в «Сьоне»

09 Сентября 2024 • 15:23 Комментировать

В понедельник «Сьон» объявил о переходе в свои ряды полузащитника Антона Миранчука. В последнее время российский футболист пребывал в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Локомотивом».

Пресс-служба «Сьона» сообщает, что Антон Миранчук будет играть за команду под красивым номером 10.

Отмечается, что главный тренер «Сьона» Дидье Толо сможет задействовать Антона Миранчука уже в ближайшем матче Кубка Швейцарии. Этот матч пройдёт в пятницу, 13 сентября.

Напомним, что минувшим летом Антон Миранчук не смог договориться с «Локомотивом» об условиях нового контракта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Антон Миранчук
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