Первые слова Миранчука после трансфера в «Сьон»

Антон Миранчук обрёл клубную прописку. Как и ожидалось, 28-летний российский полузащитник подписал контракт со «Сьоном». После завершения перехода в швейцарский клуб Миранчук высказался.

«Мои первые дни в Вале прошли хорошо. Я рад начать новое приключение с клубом «Сьон». С нетерпением жду возможности продемонстрировать свою ценность на поле и помочь команде достичь её целей», - слова Миранчука приведены на сайте «Сьона».

Ранее Антон Миранчук выступал за московский «Локомотив». По завершению сезона 2023/2024 футболист и клуб не смогли договориться об условиях нового контракта.