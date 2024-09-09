«Сьон» посредством официального сайта объявил о переходе в свои ряды полузащитника Антона Миранчука. 28-летний россиянин заключил со швейцарским клубом трудовое соглашение сроком на два сезона – до середины 2026 года.

Миранчук перебрался в «Сьон» в статусе свободного агента. Полузащитник некоторое время провёл без клубной прописки после истечения срока трудового соглашения с московским «Локомотивом».

Отметим, что «Сьон» на текущий момент располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. В шести стартовых турах Суперлиги команда смогла набрать десять очков.