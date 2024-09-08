Сёмин отреагировал на переезд Антона Миранчука в Швейцарию

Легенда столичного «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о предстоящем переходе экс-полузащитника «железнодорожников» Антона Миранчука в «Сьон».

«Антону надо играть. Любое решение — правильное. Потому что такая пауза в его возрасте идет, мягко говоря, не на пользу», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

Специалист признался, что удивлен ситуацией с Миранчуком, ведь никто из команд Российской премьер-лиги не захотел его приглашать.

Ранее президент швейцарского «Сьона» подтвердил предстоящее подписание контракта с Миранчуком. По словам функционера, срок договора составит два года.