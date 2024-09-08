В «Сьоне» подтвердили переход Антона Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин отреагировал на информацию о возможном подписании российского хавбека Антона Миранчука.

«Миранчук уже прилетел в Швейцарию. Мы завершаем его медосмотр, после чего официально объявим о подписании контракта с Антоном на два года. Россиянин уже точно наш игрок», — приводит слова функционера Sport24.

Специалист отметил, что 28-летний полузащитник будет играть за «Сьон» под десятым номером, а сумма отступных в контракте игрока составит семь миллионов евро.

Напомним, минувшим летом Миранчук отказался продлевать трудовой договор с «Локомотивом» и стал свободным агентом.