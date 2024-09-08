Гаврилов: «Антон Миранчук сможет помочь швейцарцам попасть в еврокубки»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном переходе экс-хавбека «Локомотива» Антона Миранчука в «Сьон».
«Хочется, чтобы Антон Миранчук не сидел там в запасе, а почаще играл. Думаю, он сможет помочь швейцарцам попасть в еврокубки, но там, безусловно, надо будет работать», — приводит слова Гаврилова Metaratings.
Ранее появилась информация, что в ближайшее время 28-летний Миранчук подпишет двухлетний контракт со «Сьоном».
В прошлом сезоне полузащитник провел 38 матчей за московский «Локомотив», в которых забил восемь мячей и стал автором семи результативных передач.
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