Губерниев оценил решение Миранчука играть в Швейцарии

Полузащитник Антон Миранчук в ближайшее время должен стать футболистом «Сьона». Комментарий на этот счёт дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Из «Сьона» Антон сможет подняться куда угодно. «Сьон» – скромная команда и, может, чемпионат не самый блестящий, но сборная Швейцарии, например, играет хорошо», - сказал Губерниев.

По словам Губерниева, он поддерживает ситуации, когда люди не сидят на месте, а двигаются. Комментатор похвалил Миранчука за решение попробовать себя в чемпионате Швейцарии.

«Антон решил попробовать что-то новое, молодец!» - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Антон Миранчук покинул «Локомотив» из-за истечения срока контракта.