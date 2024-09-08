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Губерниев оценил решение Миранчука играть в Швейцарии

08 Сентября 2024 • 17:07 Комментировать

Полузащитник Антон Миранчук в ближайшее время должен стать футболистом «Сьона». Комментарий на этот счёт дал авторитетный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Из «Сьона» Антон сможет подняться куда угодно. «Сьон» – скромная команда и, может, чемпионат не самый блестящий, но сборная Швейцарии, например, играет хорошо», - сказал Губерниев.

По словам Губерниева, он поддерживает ситуации, когда люди не сидят на месте, а двигаются. Комментатор похвалил Миранчука за решение попробовать себя в чемпионате Швейцарии.

«Антон решил попробовать что-то новое, молодец!» - цитирует Губерниева Metaratings.

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 Антон Миранчук покинул «Локомотив» из-за истечения срока контракта.  

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Сьон Дмитрий Губерниев Антон Миранчук ещё теги
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