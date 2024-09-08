Президент «Сьона»: «Антон Миранчук сейчас в моём самолёте»

Кристиан Константин, который занимает должность президента «Сьона», высказался о возможном трансфере в клуб российского полузащитника Антона Миранчука. По словам функционера, 28-летний футболист уже летит в Швейцарию на его самолёте.

«Мы всё ещё ведём переговоры с представителями Антона. Где сейчас Миранчук? Он сейчас в моём самолёте, летит в Швейцарию», - цитирует Константина «Спорт-Экспресс».

Антон Миранчук достаточно давно не имеет клуба. По завершению сезона 2023/2024 хавбек ушёл из «Локомотива», когда стороны не смогли договориться о продлении контракта.

«Сьон» сейчас занимает шестое место в таблице чемпионата Швейцарии.