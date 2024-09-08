Раскрыта будущая зарплата Антона Миранчука в Швейцарии

Полузащитник Антон Миранчук в ближайшее время примерит на себе футболку «Сьона». 28-летний полузащитник довольно долго искал себе новую команду после истечения срока контракта с «Локомотивом».

Согласно данным «Чемпионата», в Швейцарии заработная плата Миранчука составит 1,2 миллиона евро в год. С учётом бонусных выплат годовой заработок россиянина может вырасти до 1,5 миллиона.

Выкупить Миранчука у «Сьона» можно будет за 5,5 миллиона евро. Опция выкупа работает как для клубов из России, так и для клубов из Европы.

«Сьон» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице Суперлиги Швейцарии.