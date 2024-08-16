Шакири – о возвращении в «Базель»: «Глубоко связан с городом с детства»

В пятницу Джердан Шакири официально вернулся в «Базель». Последние годы до камбэка в родную Швейцарию Шакири был игроком клуба МЛС «Чикаго Файр».

Опытный новобранец «Базеля» прокомментировал возвращение в швейцарский футбол.

«Это наполняет меня гордостью, и я очень рад, что сегодня могу вернуться в свой родной город, в родной клуб. Я был глубоко связан с «Базелем» и регионом с детства. Как болельщик и, конечно же, как игрок. Я завершил футбольную подготовку в «Базеле» и затем смог начать международную карьеру. Теперь я с нетерпением жду момента, чтобы играть и снова увидеть наших болельщиков», - приводит слова Шакири сайт «Базеля».

Шакири вернулся в «Базель»