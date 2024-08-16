Атакующий полузащитник Джердан Шакири обрёл клубную прописку после недавнего ухода из «Чикаго Файр». О возвращении Шакири в свои ряды посредством официального сайта объявил швейцарский «Базель». 32-летний футболист подписал контракт, рассчитанный на три сезона – до середины 2027 года.

Стоит отметить, что Шакири является воспитанником академии «Базеля». Родной клуб футболист покинул летом 2012 года, перебравшись в «Баварию». Дальше швейцарец поиграл за «Интер», «Сток Сити», «Ливерпуль», «Лион» и «Чикаго Файр».

За плечами Шакири 125 матчей за национальную сборную Швейцарии.