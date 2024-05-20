«Сьон», один из самых известных клубов Швейцарии оформил камбэк в высшую лигу страны. Это случилось после разгромной победы коллектива над «Шаффхаузеном» (3:0), проходила она в заключительном туре второго швейцарского дивизиона.

Напомним, что «Сьон» в своей истории два раза выигрывал чемпионат Швейцарии, а также 13 раз побеждал в рамках Кубка страны. По итогу прошлого сезона коллектив вылетел уровнем ниже, но пробыл там всего лишь один сезон, триумфально вернувшись обратно. 79 баллов за 36 матчей набрал клуб, одержав в них суммарно 23 победы, сыграв 10 раз вничью и потерпев всего лишь три поражения.