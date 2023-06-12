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«Сьон» Балотелли вылетел из высшей лиги швейцарского чемпионата

12 Июня 2023 • 04:11 Комментировать

Провальный сезон швейцарского «Сьона» завершился так, как и должен был завершиться в условиях, когда за три тура до его окончания клуб оказался на последнем месте. Исправить ситуацию не удалось, и следующий сезон клуб, в котором играет еще один «трудный ребенок» итальянского футбола, Марио Балотелли, следующий сезон проведет во второй лиге.

За весь сезон итальянский нападающий забил шесть голов - это вряд ли будет сочтено достойным результатом за восемнадцать матчей, четырнадцать из которых начинал в стартовом составе. Как уточняет швейцарское издание Blick, руководство «Сьона» разочаровано, так как ожидания были в районе двадцати голов за сезон. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли
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