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Игрок «Базеля» стал трансферной целью европейских клубов

20 Мая 2023 • 10:25 Комментировать

20-летний французский хавбек Анди Диуф, который выступает за швейцарский «Базель», находится в сфере интересов ряда клубов Европы. Такой информацией поделился инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Журналист отмечает, что талантливый полузащитник привлек внимание клубов своей игрой в нынешнем сезоне. Летом ожидается серьезная борьба за Диуфа.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Анди провел 31 матч и отметился двумя голевыми передачами. В Лиге конференций полузащитник сыграл 18 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель трансферы футбола - лето 2023 анди диуф
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