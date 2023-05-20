Игрок «Базеля» стал трансферной целью европейских клубов

20-летний французский хавбек Анди Диуф, который выступает за швейцарский «Базель», находится в сфере интересов ряда клубов Европы. Такой информацией поделился инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Журналист отмечает, что талантливый полузащитник привлек внимание клубов своей игрой в нынешнем сезоне. Летом ожидается серьезная борьба за Диуфа.

В нынешнем сезоне чемпионата Швейцарии Анди провел 31 матч и отметился двумя голевыми передачами. В Лиге конференций полузащитник сыграл 18 поединков, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.