Австрийский голкипер Линднер болен раком

Голкипер «Сьона» и сборной Австрии Хайнц Линднер рассказал о своём заболевании. Футболист сообщил на своей страничке в социальной сети о том, что у него диагностировали рак яичка.

Вратарь отметил, что все было выявлено на ранней стадии, и он уже перенес успешную операцию. На данный момент игрок взял паузу в выступлениях за клуб и национальную команду, которой скоро предстоит провести свои матчи в рамках отборочного раунда к чемпионату Европы 20224 года. Линднер добавил, что больше не будет делать заявлений о своей болезни и сосредоточиться на лечении.

В текущем сезоне 32-летний Линднер провел 29 матчей за «Сьон», в которых пропустил 54 мяча и четыре раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.