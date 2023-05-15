Клуб Балотелли проиграл 0:5 и уволил главного тренера

Итальянский нападающий Марио Балотелли может вновь сменить клуб, особенно если руководство швейцарского «Сьона», за который он выступает с прошлого года, решит и дальше искоренять «итальянское начало» в клубе. Дело в том, что накануне оно уволило Давиде Беттони - итальянского наставника команды.

Это случилось после того, как «Сьон» в очередном туре швейцарского чемпионата проиграл с разгромным счетом 0:5 «Серветту». Несмотря на то, что до конца сезона остались лишь три тура, руководство «Сьона» не выдержало и указало специалисту на дверь, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.