​Старшего брата Джаки дисквалифицировали на восемь матчей

Старший брат Гранита Джаки, одного из лидеров «Арсенала», Таулант Джака, выступает в швейцарском «Базеле». Причем не просто выступает, 32-летний игрок албанского происхождения является капитаном команды.

Однако в очередном матче швейцарского чемпионата повел он себя совсем не по-капитански. Сперва он завалил игрока «Цюриха» на газон, получил «горчичник», но на этом, к сожалению, так и не успокоился.

И в очередном эпизоде Джаке-старшему снова не удалось, как говорится, «упаковать нервы в коробочку» - он боднул соперника головой. Дело не обошлось лишь красной карточкой, Тауланта дисквалифицировали на восемь туров швейцарского чемпионата, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.