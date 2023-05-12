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​Старшего брата Джаки дисквалифицировали на восемь матчей

12 Мая 2023 • 22:21 Комментировать
Базель
0:2
Цюрих
окончен

Старший брат Гранита Джаки, одного из лидеров «Арсенала», Таулант Джака, выступает в швейцарском «Базеле». Причем не просто выступает, 32-летний игрок албанского происхождения является капитаном команды.

Однако в очередном матче швейцарского чемпионата повел он себя совсем не по-капитански. Сперва он завалил игрока «Цюриха» на газон, получил «горчичник», но на этом, к сожалению, так и не успокоился.

И в очередном эпизоде Джаке-старшему снова не удалось, как говорится, «упаковать нервы в коробочку» - он боднул соперника головой. Дело не обошлось лишь красной карточкой, Тауланта дисквалифицировали на восемь туров швейцарского чемпионата, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Гранит Джака Таулант Джака
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