Полузащитник «Црвены Звезды» Пруцев может перейти в «Базель»

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может продолжить карьеру в швейцарском «Базеле».

По информации Sport24, в настоящий момент клубы ведут между собой переговоры о потенциальной сделке. Ожидается, что сумма трансфера российского футболиста составит 2,5 миллиона евро плюс бонусы в размере 500-700 тысяч евро. Сам Пруцев не против перейти в команду, выступающую в чемпионате более высокого уровня.

Пруцев выступает за «Црвену Звезду» с августа прошлого года. В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл в футболке сербского клуба семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Сейчас портал Transfermarkt оценивает Пруцева в 600 тысяч евро.