Балотелли: «Я не играл на 100%, поэтому у Месси и Роналду столько «Золотых мячей»

Итальянский нападающий Марио Балотелли, который выступает в чемпионате Швейцарии за клуб «Сьон», высказался о своем нереализованном потенциале.

«Райола говорил мне, что Месси и Роналду выиграли столько «Золотых мячей» только потому, что я не играл на 100 процентов своих возможностей. Если бы я играл на максимуме, то у меня точно был бы «Золотой мяч». Это ранит мое сердце. Если бы можно было вернуться назад, я бы все изменил», - передает слова Балотелли Actu Foot.

Напомним, что рекордсменом по количеству «Золотых мячей» является Лионель Месси. На его счету семь таких наград. У Крищтиану Роналду в коллекции пять «Золотых мячей».