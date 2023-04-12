В «Базеле» отреагировали на информацию об интересе к хавбеку «Црвены Звезды» Пруцеву

Руководитель пресс-службы «Базеля» Саймон Уолтер высказался об интересе к полузащитнику «Црвены Звезды» Егору Пруцева.

«Мы никогда не комментируем трансферные слухи», — приводит слова Уолтера издание «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что «Базель» уже сделал предложение сербскому клубу по трансферу 20-летнего Пруцева в размере двух миллионов евро, однако «Црвену» такая сумма не устроила.

В нынешнем сезоне российский хавбек принял участие в шести матчах чемпионата Сербии и не смог отметиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Пруцева в 600 тысяч евро.

«Базель» намерен подписать Егора Пруцева