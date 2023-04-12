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«Базель» намерен подписать Егора Пруцева

12 Апреля 2023 • 18:08 Комментировать
Базель
...
Янг Бойз
16.04 17:30

Полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев может продолжить карьеру в «Базеле».

Как сообщает «Чемпионат», швейцарский клуб уже сделал предложение сербам о покупке 20-летнего хавбека. «Базель» оценил Пруцева в два миллиона евро, однако «Црвену» такая сумма не устроила. По сведениям источника, сербский клуб планирует получить за российского футболиста минимум три миллиона евро. Отмечается, что, скорее всего, переговоры между сторонами продолжатся.

Напомним, Пруцев перебрался в «Црвену Звезду» из «Сочи» прошлым летом. По информации портала Transfermarkt, стоимость сделки составила 900 тысяч евро.

В сезоне-2022/23 полузащитник провел шесть игр в чемпионате Сербии и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Црвена Звезда Егор Пруцев трансферы футбола - лето 2023
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БАЗЕЛЬ ЯНГ БОЙЗ
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