Манчини закрыл двери Балотелли в сборную Италии

Наставник сборной Италии Роберто Манчини ответил на вопрос о возможном возвращении нападающего швейцарского «Сьона» Марио Балотелли в национальную команду.

«Балотелли – перевернутая страница для сборной Италии? Именно так», - передает слова специалиста Tuttosport.

Последний раз Балотелли принимал участие в матче сборной Италии в 2018 году.

В настоящий момент 32-летний нападающий защищает цвета «Сьона». Марио провел за швейцарскую команду 16 поединков во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Контракт форварда со «Сьоном» рассчитан до середины 2024 года.