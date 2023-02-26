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​Фанаты «Сьона» сожгли футболку Балотелли на стадионе

26 Февраля 2023 • 18:35 Комментировать
Сьон
0:4
Санкт-Галлен
окончен

В субботу «Сьон» проиграл на своём поле «Санкт-Галлену» со счётом 0:4 в календарном матче чемпионата Швейцарии. После финального свистка фанаты «Сьона» повесили на ограждение рядом с футбольным полем горящую футболку форварда Марио Балотелли. Об этом рассказывает журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.

По ходу игры на трибуне можно быть заметить баннер с надписью: «Ты потеешь или уходишь». Вероятно, это было обращение как раз к Балотелли – фанаты сомневаются в том, что итальянец отдаёт на футбольном поле все силы.

Марио Балотелли в последний раз забивал за «Сьон» ещё 11 ноября.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли
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