Швейцарский футболист покончил жизнь самоубийством

27-летний швейцарский футболист Карим Газзетта, выступающий в чемпионате Боснии и Герцеговины за команду «Зриньски Мостар», совершил суицид. Об этом рапортует издание Sata 24.

Согласно данным источника, тело игрока было обнаружено в воскресенье, 20 ноября. Газзетта выбросился из окна восьмиэтажного дома. В полиции подтвердили, что игрок совершил самоубийство. Отмечается, что инцидент произошел спустя несколько часов после победного матча «Зриньски Мостар» против команды «Борче» в чемпионате.

Карим в прошлом сезоне завоевал чемпионский титул с нынешним клубом.