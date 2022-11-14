Балотелли забил, но его команда проиграла со счётом 2:7

Очередной матч Марио Балотелли в составе «Сьона» начался для итальянского нападающего и его команды за здравие - но кончился, как водится, за упокой. Спустя всего лишь пять минут после начала игры Балотелли открыл счет и вывел свой клуб вперед.

Однако затем случилось что-то вроде римейка матча между Бразилией и Германией в полуфинале ЧМ-2014 - с 26-й до 60-й минуты «Сент-Галлен» забил целых семь мячей! И с 1:0 «Сьон» получил 1:7.

Правда, команда Марио все-таки нашла в себе силы отыграть еще один мяч, но и 2:7 вряд ли порадовал кого-либо из присутствовавших на стадионе - а это были более 10 тысяч зрителей.