Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Суперлига Швейцарии 2021/22

Балотелли забил, но его команда проиграла со счётом 2:7

14 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать
Сьон
2:7
Санкт-Галлен
окончен

Очередной матч Марио Балотелли в составе «Сьона» начался для итальянского нападающего и его команды за здравие - но кончился, как водится, за упокой. Спустя всего лишь пять минут после начала игры Балотелли открыл счет и вывел свой клуб вперед.

Однако затем случилось что-то вроде римейка матча между Бразилией и Германией в полуфинале ЧМ-2014 - с 26-й до 60-й минуты «Сент-Галлен» забил целых семь мячей! И с 1:0 «Сьон» получил 1:7.

Правда, команда Марио все-таки нашла в себе силы отыграть еще один мяч, но и 2:7 вряд ли порадовал кого-либо из присутствовавших на стадионе - а это были более 10 тысяч зрителей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли Сент-Галлен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Ноября
09:37 · Швейцария
Балотелли забил, но его команда проиграла со счётом 2:7
07 Ноября
20:50 · Швейцария
​Балотелли обвинил Швейцарский футбольный союз в коррупции
19 Октября
11:16 · Россия. Премьер-лига
Нгамалё назвал главное отличие РПЛ от чемпионата Швейцарии
16 Сентября
22:06 · Швейцария
Балотелли вляпался в очередной скандал - перебрал в баре и пропустит матч
04:44 · Швейцария
«Слишком пассивен» - в Швейцарии недовольны Балотелли
06 Сентября
21:17 · Швейцария
Балотелли объяснил, почему ушёл в «Сьон»
02:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Балотелли: «Никогда не закрывал двери перед сборной Италии»
01:32 · Италия. Серия А
Балотелли назвал клуб, в котором мечтает играть
03 Сентября
06:58 · Швейцария
Балотелли рассказал, считает ли себя звездой
01 Сентября
07:30 · Турция
Балотелли ушёл от Дзюбы в швейцарский клуб официально
31 Августа
06:24 · Турция
Балотелли покидает клуб Дзюбы и переезжает в новый чемпионат
25 Августа
09:31 · Швейцария
26-летний экс-игрок сборной Германии перешёл в швейцарский клуб официально
04 Августа
19:25 · Турция
Балотелли договорился с клубом из Швейцарии слухи
31 Июля
11:32 · Россия. Премьер-лига
В «Базеле» высказались о ситуации с Чаловым
22 Июля
16:40 · Россия. Премьер-лига
​Чалов сравнил РПЛ и чемпионат Швейцарии
Все новости
Рекомендуем