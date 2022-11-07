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Суперлига Швейцарии 2021/22

​Балотелли обвинил Швейцарский футбольный союз в коррупции

07 Ноября 2022 • 20:50 Комментировать

Марио Балотелли продолжает оказываться в центре скандалов. После дисквалификации за показанный средний палец фанатам «Базеля» известный нападающий «Сьона» обрушался с критикой на Швейцарский футбольный союз.

«Швейцарская федерация, я не знаю, с какой мафией вы связаны, но такие игроки, как я, не гордятся тем, кто играют в лиге, где царят несправедливость, коррупция и некомпетентность.

Футбол – это работа, и мы все должны относиться к ней серьёзно, включая судей. Мне абсолютно всё равно, к чему вы привыкли. Вы обязательно должны измениться, и весь мир должен увидеть позорное поведение этой лиги», - написал Балотелли в социальных сетях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли
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