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Балотелли вляпался в очередной скандал - перебрал в баре и пропустит матч

 
16 Сентября 2022 • 22:06 Комментировать
Рапперсвиль-Йона
...
Сьон
Через 19 ч. 6 мин.

Не далее как вчера мы сообщали о том, что Марио Балотелли не очень радует швейцарскую прессу, а сегодня он вляпался в очередной скандал. Балотелли перебрал лишнего в баре - его вывели оттуда лишь под утро, он был настолько плох, что его пришлось провожать до дома его же подруге.

После этого Балотелли был вынужден пропустить матч, опубликовав фотографию с кровати, в то время как президент «Сьона» объявил общественности о том, что Балотелли заболел бронхитом, и матч пропускает именно поэтому, дескать.

Напомним, что одиозный итальянский нападающий перебрался в «Сьон» лишь три недели тому назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли
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РАППЕРСВИЛЬ-ЙОНА СЬОН
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