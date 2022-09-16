Балотелли вляпался в очередной скандал - перебрал в баре и пропустит матч

Не далее как вчера мы сообщали о том, что Марио Балотелли не очень радует швейцарскую прессу, а сегодня он вляпался в очередной скандал. Балотелли перебрал лишнего в баре - его вывели оттуда лишь под утро, он был настолько плох, что его пришлось провожать до дома его же подруге.

После этого Балотелли был вынужден пропустить матч, опубликовав фотографию с кровати, в то время как президент «Сьона» объявил общественности о том, что Балотелли заболел бронхитом, и матч пропускает именно поэтому, дескать.

Напомним, что одиозный итальянский нападающий перебрался в «Сьон» лишь три недели тому назад.