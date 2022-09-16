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«Слишком пассивен» - в Швейцарии недовольны Балотелли

 
16 Сентября 2022 • 04:44 Комментировать
Санкт-Галлен
1:2
Сьон
окончен

Уже два матча провел в швейцарском чемпионате Марио Балотелли, но пока что его КПД в составе «Сьона» не впечатляет. Балотелли оба раза выходил на замену на последние полчаса матча, но ничего не показал - эксперты говорят, что ему явно не хватает физической подготовки. Такого мнения придерживается Жорж Брежи - лучший бомбардир швейцарского чемпионата 1984 года, выступавший за сборную Швейцарии - еще в те времена, когда она состояла из местных игроков, а не натурализованных выходцев с Балкан.

- Его игра против «Сент-Галлена» была слишком слабой. Ему не хватает физики, и надо работать над своим отношением к делу. Он пассивен. Балотелли ведет себя провоцирующим образом. С ним на поле «Сьон» как будто играл в меньшинстве, - цитирует Брежи издание Blick.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли
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