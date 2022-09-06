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Балотелли объяснил, почему ушёл в «Сьон»

 
06 Сентября 2022 • 21:17 Комментировать
Санкт-Галлен
...
Сьон
10.09 19:00

Итальянский нападающий Марио Балотелли сменил команду в конце лета, он покинул Турцию и отправился в чемпионат Швейцарии - еще одно первенство, которое куда ниже уровнем, чем выступления национальной команды, такой парадокс наблюдается и в некоторых других странах Европы, например, Хорватии. Балотелли, тем не менее, защищает свое решение перебраться в Швейцарию.

- Я только начал тут, пока все хорошо, надеюсь, что так будет и дальше. Лучше бы было, наверное, перейти в «Базель», но я доволен и тут. Я сделал это из жизненных соображений, не только спортивных, понимаю, что чемпионат Швейцарии не так высок по своему уровню, - цитирует Балотелли телеканал DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Сьон Марио Балотелли
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САНКТ-ГАЛЛЕН СЬОН
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