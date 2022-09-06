Балотелли объяснил, почему ушёл в «Сьон»

Итальянский нападающий Марио Балотелли сменил команду в конце лета, он покинул Турцию и отправился в чемпионат Швейцарии - еще одно первенство, которое куда ниже уровнем, чем выступления национальной команды, такой парадокс наблюдается и в некоторых других странах Европы, например, Хорватии. Балотелли, тем не менее, защищает свое решение перебраться в Швейцарию.

- Я только начал тут, пока все хорошо, надеюсь, что так будет и дальше. Лучше бы было, наверное, перейти в «Базель», но я доволен и тут. Я сделал это из жизненных соображений, не только спортивных, понимаю, что чемпионат Швейцарии не так высок по своему уровню, - цитирует Балотелли телеканал DAZN.