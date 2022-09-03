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Балотелли рассказал, считает ли себя звездой

 
03 Сентября 2022 • 06:58 Комментировать

Экс-нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли, перешедший под занавес летнего трансферного окна в швейцарский «Сьон», высказался относительно своей карьеры.

«Я не считаю себя какой-то звездой. Многие считают меня конфликтным футболистом, однако я хорошо ладил со многими тренерами, которые были у меня. Моя репутация испорчена из-за нескольких ошибок, а также постоянной болтовни СМИ», - передает слова нападающего Gazzetta dello Sport.

32-летний центральный нападающий стал игроком «Сьона» 31 августа. Итальянский форвард заключил со швейцарским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

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Марио Балотелли
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