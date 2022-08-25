Немецкий полузащитник Макс Майер, поигравший за гельзенкирхенский «Шальке», лондонский «Кристал Пэлас» и стамбульский «Фенербахче», продолжит карьеру в швейцарском чемпионате.

26-летний футболист перебрался в «Люцерн», о чем сообщается на официальном сайте клуба. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2024 года.

Стоит отметить, что за плечами Майера есть небольшой опыт выступлений за национальную сборную Германии. В составе «бундестим» полузащитник провел четыре поединка.

Новый клуб Макса - «Люцерн» - в настоящий момент располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии.