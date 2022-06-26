Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился забитым мячом в товарищеском матче с «Гройтер Фюртом».

Швейцарская команда одержала трудовую победу со счётом 3:2. Российский футболист появился на поле после перерыва и в середине второго тайма отметился забитым мячом. Напомним, что в прошлом сезоне Чалов выступал за «Базель» на правах арендного соглашения. Форвард в 16 матчах забил четыре гола. Игрок хочет остаться в команде из Швейцарии, но боссы «Базеля» ещё не приняли окончательное решение по этому поводу.

Напомним, что права на Чалова принадлежат московскому ЦСКА.