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Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче

26 Июня 2022 • 11:24 Комментировать

Российский нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился забитым мячом в товарищеском матче с «Гройтер Фюртом».

Швейцарская команда одержала трудовую победу со счётом 3:2. Российский футболист появился на поле после перерыва и в середине второго тайма отметился забитым мячом. Напомним, что в прошлом сезоне Чалов выступал за «Базель» на правах арендного соглашения. Форвард в 16 матчах забил четыре гола. Игрок хочет остаться в команде из Швейцарии, но боссы «Базеля» ещё не приняли окончательное решение по этому поводу.

Напомним, что права на Чалова принадлежат московскому ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
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