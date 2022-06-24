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Чалов стал официантом в ресторане

24 Июня 2022 • 09:52 Комментировать

Российский центрфорвард Фёдор Чалов, выступающий на правах аренды за швейцарский «Базель», поработал официантом в одном из ресторанов. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Россиянин и ряд его партнеров получили такое наказание за поражение в матче на тренировочном сборе. Проигравшая команда переквалифицировалась в официантов и обслуживала посетителей ресторана во время ужина.

Полноценный контракт Чалова принадлежит московскому ЦСКА. Он связан трудовыми обязательствами с «армейцами» до лета 2024 года.

В прошлом сезоне чемпионата Швейцарии Фёдор забил четыре гола и отдал два ассиста в 14 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
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