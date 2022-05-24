Фрай — новый главный тренер «Базеля»

Бывший нападающий «Базеля» Александр Фрай стал новым главным тренером клуба.

42-летний специалист подписал контракт с командой на два года, сообщает официальный сайт клуба. Специалист начнет работу 13 июня, когда футболисты вернутся из отпуска.

Фрай провел в «Базеле» в общей сложности четыре года в качестве игрока и еще четыре года в качестве тренера, работая наставником в командах разных возрастов.

Ранее руководство швейцарского клуба уволило Патрика Рахмена с поста главного тренера из-за того, что они не видят перспективы команды.

Российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов покинет клуб и вернется в ЦСКА по окончанию аренды.