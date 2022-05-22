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Суперлига Швейцарии 2021/22

Чалов отдал голевую передачу в матче против «Лугано»

22 Мая 2022 • 19:01 Комментировать
Базель
2:1
Лугано
окончен

Швейцарский «Базель» проводит важнейший матч в этом сезоне Суперлиги, принимая дома «Лугано», который идёт четвёртым. Уже в самом дебюте «Базель» открыл счёт, при этом гол Дариана Малеса состоялся при помощи форварда Фёдора Чалова, который оформил голевую передачу. Впрочем, гости вскоре отыгрались, и на этот момент счёт 1:1.

Для Чалова это 16-й матч за «Базель». В копилке игрока линии атаки четыре гола и два ассиста.

«Базелю» нужно побеждать, чтобы в онлайн-таблице подвинуть со второго места «Янг Бойз». Серебряные медали позволят их обладателю получить путёвку в квалификацию Лиги Европы. Чемпионом стал «Цюрих».

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Фёдор Чалов
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окончен Базель 2:1 Лугано 1.87 4.10 3.65
окончен Янг Бойз 3:0 Грасcхоппер
окончен Санкт-Галлен 4:0 Лозанна-Спорт
окончен Сьон 3:3 Серветт 2.00 3.65 3.55
окончен Цюрих 2:3 Люцерн
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Сегодня, 22 Мая
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