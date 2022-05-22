Чалов отдал голевую передачу в матче против «Лугано»

Швейцарский «Базель» проводит важнейший матч в этом сезоне Суперлиги, принимая дома «Лугано», который идёт четвёртым. Уже в самом дебюте «Базель» открыл счёт, при этом гол Дариана Малеса состоялся при помощи форварда Фёдора Чалова, который оформил голевую передачу. Впрочем, гости вскоре отыгрались, и на этот момент счёт 1:1.

Для Чалова это 16-й матч за «Базель». В копилке игрока линии атаки четыре гола и два ассиста.

«Базелю» нужно побеждать, чтобы в онлайн-таблице подвинуть со второго места «Янг Бойз». Серебряные медали позволят их обладателю получить путёвку в квалификацию Лиги Европы. Чемпионом стал «Цюрих».