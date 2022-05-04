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В Госдуме отреагировали на отсутствие Чалова в заявке на матч «Базель» - «Динамо» Киев

04 Мая 2022 • 20:33 Комментировать

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поддержал решение руководства «Базеля» не заявлять российского игрока Фёдора Чалова на товарищеский матч против киевского «Динамо».

«Мы с вами за мир во всем мире и уж тем более на спортивных площадках. В данной ситуации это правильное решение», — сказал Свищев «Спорт-Экспрессу».

Напомним, киевское «Динамо» и донецкий «Шахтёр» проводят тур по Европе, а в дальнейшем планируется и по Америке с благотворительными матчами.

Чалов стал игроком «Базеля» зимой 2022 года. Он уже успел сыграть за швейцарский клуб 10 матчей и забил 4 гола.


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Евро-Футбол.Ру,
Базель Дмитрий Свищев Фёдор Чалов
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