Чалова снова не выпустили на поле в матче чемпионата Швейцарии

Российский нападающий Фёдор Чалов, который весьма перспективно начал своё выступление за «Базель», не получил возможности выйти на поле в игре против «Цюриха».

Для Чалова это уже третья игра, в корой он остался на скамейке запасных до финального свистка.

«Базель» проиграл встречу «Цюриху» со счётом 0:2.

Во всех своих матчах за «Базель» Чалов забил четыре гола, при этом в стартовый состав он не попадал с 3 апреля.