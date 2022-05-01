Чалова снова не выпустили на поле в матче чемпионата Швейцарии

Российский нападающий Фёдор Чалов, который весьма перспективно начал своё выступление за «Базель», не получил возможности выйти на поле в игре против «Цюриха».
Для Чалова это уже третья игра, в корой он остался на скамейке запасных до финального свистка.
«Базель» проиграл встречу «Цюриху» со счётом 0:2.
Во всех своих матчах за «Базель» Чалов забил четыре гола, при этом в стартовый состав он не попадал с 3 апреля.
Протокол игры
|40'Сисей Ассан (0:1)
|45'Боранияшевич Никола (0:2)
Линднер Хайнц•Ланг Михаэль 14' (Каттербах Ноа ( 14'•Салаи Адам 67') •Фрай Фабиан•Пельмар Анди•Лопес Серхио • 30'Джака Таулант•Бургер Ваутер•Ндой Дан • 81'Штокер Валентин 25' (Касами Пайтим ( 25' ) • 34'Миллар Лиам 67' (Фернандеш Желсон II ( 67') •Эспозито Себастьяно 67' (Павлович Страхиня ( 67' ) 89'
Бреше Янник•Lindrit Kamberi•Крюезиу Мирлинд • 34'Алити Фидан•Думбия Усман • 66'Боранияшевич Никола 31' 84' (Ронер Фабиан ( 84') •Джемаили Блерим 64' (Чорич Анте ( 64') •Маркезано Антонио 64' (Хорншу Марк ( 64') •Герреро Адрия•Тосин Айегун 72' (Ньонто Вильфред ( 72') •Сисей Ассан 28' 46' (Крамер Блаж ( 46')
01 мая. Стадион "Санкт-Якоб Парк".