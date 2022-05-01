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Суперлига Швейцарии 2021/22

Чалова снова не выпустили на поле в матче чемпионата Швейцарии

01 Мая 2022 • 19:45 Комментировать
Базель
0:2
Цюрих
окончен

Российский нападающий Фёдор Чалов, который весьма перспективно начал своё выступление за «Базель», не получил возможности выйти на поле в игре против «Цюриха».

Для Чалова это уже третья игра, в корой он остался на скамейке запасных до финального свистка.

«Базель» проиграл встречу «Цюриху» со счётом 0:2.

Во всех своих матчах за «Базель» Чалов забил четыре гола, при этом в стартовый состав он не попадал с 3 апреля.

Протокол игры  
Базель 0:2Цюрих
  40'Сисей Ассан (0:1)
  45'Боранияшевич Никола (0:2)
Линднер ХайнцЛанг Михаэль  14' (Каттербах Ноа (  14'Салаи Адам  67') Фрай ФабианПельмар АндиЛопес Серхио   30'Джака ТаулантБургер ВаутерНдой Дан   81'Штокер Валентин  25' (Касами Пайтим (  25'   34') Миллар Лиам  67' (Фернандеш Желсон II (  67') Эспозито Себастьяно  67' (Павлович Страхиня (  67'   89')
Запасные: Николич ДжорджеПаласиос МатиасЧипперфилд ЛиамЧалов Фёдор
Бреше ЯнникLindrit KamberiКрюезиу Мирлинд   34'Алити ФиданДумбия Усман   66'Боранияшевич Никола   31'  84' (Ронер Фабиан (  84') Джемаили Блерим  64' (Чорич Анте (  64') Маркезано Антонио  64' (Хорншу Марк (  64') Герреро АдрияТосин Айегун  72' (Ньонто Вильфред (  72') Сисей Ассан   28'  46' (Крамер Блаж (  46')
Запасные: Зайлер ШтефанКрасничи БледианМетс КарольКостадинович Живко
01 мая. Стадион "Санкт-Якоб Парк".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Цюрих Фёдор Чалов
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окончен Сьон 1:2 Янг Бойз 4.50 4.40 1.65
окончен Люцерн 3:0 Лозанна-Спорт
окончен Базель 0:2 Цюрих
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Сегодня, 01 Мая
19:45 · Швейцария
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