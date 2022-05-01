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Суперлига Швейцарии 2021/22

Чалов остался в запасе «Базеля» на матч против «Цюриха»

01 Мая 2022 • 16:59 Комментировать
Базель
...
Цюрих
Через 0 ч. 0 мин.

Российский форвард Фёдор Чалов, выступающий за «Базель» на правах аренды остался на скамейке запасных на матч 32-го тура чемпионата Швейцарии.

Права Чалова принадлежат ЦСКА. Он перебрался в швейцарский клуб летом 2021 года. За все время в команде он принял участие в 13 матчах, в которых отметился четырьмя голами и отдал две результативные передачи.

«Базель» в турнирной таблице чемпионата Швейцарии ведёт борьбу только за вторую строчку. «Цюрих» является единоличным лидером, набрав 69 очков после 31 матча. «Базель» идёт вторым с 56 очками, тройку лучших замыкает «Янг Бойз» (50).

Матч «Базель» - «Цюрих» начнётся в 17:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Цюрих Чемпионат Швейцарии Фёдор Чалов
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БАЗЕЛЬ ЦЮРИХ
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