Чалов остался в запасе «Базеля» на матч против «Цюриха»

Российский форвард Фёдор Чалов, выступающий за «Базель» на правах аренды остался на скамейке запасных на матч 32-го тура чемпионата Швейцарии.

Права Чалова принадлежат ЦСКА. Он перебрался в швейцарский клуб летом 2021 года. За все время в команде он принял участие в 13 матчах, в которых отметился четырьмя голами и отдал две результативные передачи.

«Базель» в турнирной таблице чемпионата Швейцарии ведёт борьбу только за вторую строчку. «Цюрих» является единоличным лидером, набрав 69 очков после 31 матча. «Базель» идёт вторым с 56 очками, тройку лучших замыкает «Янг Бойз» (50).

Матч «Базель» - «Цюрих» начнётся в 17:30 мск.