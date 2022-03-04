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Первый тренер Чалова высказался об игре Фёдора в «Базеле»

04 Марта 2022 • 13:19 Комментировать
Базель
2:2
Санкт-Галлен
окончен

Первый тренер российского форварда Фёдора Чалова Павел Коваль рассказал журналистам о том, что думает по поводу игры своего бывшего подопечного в швейцарском чемпионате в составе «Базеля».

Коваль сказал Sport24, что Фёдор молодец, а забитые мячи помогут ему обрести уверенность. Тренер отметил, что в конце сезона Чалова снова заберут в РПЛ. Коваль добавил, что форвард вполне сможет стать основным игроком в ЦСКА, куда недавно приехало большое количество новых футболистов.

Напомним, что Фёдор Чалов провёл в швейцарском чемпионате пять поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель Чемпионат Швейцарии Фёдор Чалов Павел Коваль
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