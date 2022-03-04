ЦСКА поздравил Чалова с первыми голами за «Базель»

Пресс-служба столичных «армейцев» поздравила российского форварда Фёдора Чалова с первыми голами в составе швейцарского «Базеля».

Пресс-служба московской команды в своих социальных сетях поздравила 23-летнего российского футболиста, который оформил дубль в поединке с «Санкт-Галленом» и спас свою команду от поражения. Встреча в итоге завершилась вничью со счётом 2:2.

Напомним, что за «Базель» Чалов будет выступать на правах аренды до конца этого сезона. В швейцарском чемпионате форвард провёл пять матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.