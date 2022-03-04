Чалов лидирует в «Базеле» по нескольким статистическим показателям

Российский форвард «Базеля» Фёдор Чалов уже после пяти матчей лидирует в швейцарском клубе по нескольким статистическим показателям.

По информации Opta, российский футболист за пять матчей уже стал лучшим по показателю ожидаемых голов, касаниям мяча в чужой штрафной площади и по возврату владения в финальной трети.

Напомним, что Чалов отметился дублем в поединке национального чемпионата с «Санкт-Галленом». До этого в активе российского нападающего была результативная передача. За «Базель» Фёдор выступает на правах аренды.